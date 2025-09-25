<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. <\/p><p>Es ist auch möglich, eine kostenlose Online-Beratung von der gemeinnützigen Organisation ADV Studio zu erhalten.<\/p><p><br><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung anmelden<\/a>, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<\/p><p><br>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr GESUNDHEITSKARTE<br>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr CIE-AKTIVIERUNG<br>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr FÜHRERSCHEINZAHLUNG<br>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr TAXIBONUS<br>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr PASSBEANTRAGUNG<\/p><p><br>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><p><br>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225765845-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>