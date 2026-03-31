<p>Die Firma TPA-Ecorott führt mehrmals im Jahr die Reinigung der Mülltonnen durch. Wer die Reinigung in Anspruch nehmen möchte, kann die Tonne an den angegebenen Terminen zur Sammelstelle bringen. Volle Tonnen werden zuerst entleert und dann gereinigt, leere Tonnen werden nur gereinigt.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Termine für die Reinigung der Restmülltonnen<\/strong>:<\/p><p>Samstag, 23.05.2026<\/p><p>Montag, 28.09.2026<\/p><p><br><\/p><p><strong>Termine für die Reinigung der Biomülltonnen<\/strong>:<\/p><p>Mittwoch, 08.04.2026<\/p><p>Montag, 04.05.2026<\/p><p>Montag, 15.06.2026<\/p><p>Montag, 13.07.2026<\/p><p>Montag, 17.08.2026<\/p><p>Montag, 14.09.2026<\/p><p>Montag, 12.10.2026<\/p><p>Montag, 02.11.2026<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225792425-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>