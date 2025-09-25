<p class="align_center">Gartenabfälle wie Sträucher und Blumen mit Erde können in<br><br><strong>Feldthurns Dorf<\/strong>, Busparkplatz<\/p><p class="align_center"><strong>Schrambach<\/strong>, Siedlung<\/p><p class="align_center"><strong>Schnauders<\/strong>, Minirecyclinghof<br><br>kostenlos abgegeben werden, und zwar<br><br>von <strong>Montag, 6. Oktober 2025<\/strong><\/p><p class="align_center">bis <strong>Freitag, 24. Oktober 2025<\/strong><br><br><\/p><p class="align_center"><br><\/p><p class="align_center">Die Gemeindeverwaltung<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225765781-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>