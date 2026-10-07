<p class="align_center">Gartenabfälle wie Sträucher und Blumen mit Erde können in Feldthurns,<\/p><p class="align_center"><span class="fr-close-ul"><br><strong>Busparkplatz <\/strong>neben der Feuerwehrhalle <\/span><\/p><p class="align_center"><strong>Schrambach<\/strong>, Siedlung<\/p><p class="align_center"><strong>Schnauders<\/strong>, Minirecyclinghof<\/p><p class="align_center"><br>kostenlos abgegeben werden.<br><br>Von Montag, <strong>12. Oktober 2026<\/strong><br><br>bis Freitag, <strong>23. Oktober 2026<\/strong>.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225825889-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>