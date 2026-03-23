<p>Es wird darauf hingewiesen , dass laut Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 455\/2025 die Ansuchen für Tagespflege im Seniorenwohnheim vom Feldthurns vom 01. April 2026 bis 30. April 2026 eingereicht werden können.<br>Die Ansuchen müssen per E-Mail an die <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.feldthurns.bz.it">info@gemeinde.feldthurns.bz.it<\/a> oder persönlich im Sekretariat der Gemeinde Feldthurns abgebeben werden.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225511186-984&sprache=1">Seniorenwohnheim - Ansuchen teilstationäre Angebote Kurzzeit und Tagespflege<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1536435&t=1774257884" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Tagessätze 2026<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1536436&t=1774257950" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Beschluss 455-2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225790944-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>