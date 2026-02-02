<p class="align_center">Du bist smart und jung?<br>Kreativ, motiviert und geduldig?<br>Begegnungen mit älteren oder hilfsbedürftigen<br>Menschen machen dir Spaß?<br>Du kannst gut erklären?<br>Handy, Smartphone, Tablet usw. sind keine<br>Fremdwörter für dich?<br>Du hast Lust auf Technik, Musik, Bücher,<br>Sport oder Handarbeiten…<br>… dann bewirb dich für eines von<br>100 Ferialpraktika in einem Seniorenwohnheim<br>oder einer sozialen Organisation in Südtirol!<\/p><p class="align_center"><br><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.sommereinmalanders.it">www.sommereinmalanders.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225783548-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>