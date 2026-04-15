<p>Die „Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft“ sucht für die Sommerbetreuung 2026 in Feldthurns eine engagierte und verantwortungsbewusste<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225795711-984&sprache=1"><strong>Betreuerin \/ einen Betreuer für Einzelbetreuung<\/strong><\/a> zur individuellen Begleitung von Kindern.<\/p><p><br>Zusätzlich sind auch Bewerbungen von<\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225795716-984&sprache=1">flexiblen Zusatzbetreuer\/innen<\/a><\/strong>zur Unterstützung der Teams willkommen<\/p><p><br>Weiter Infos finden Sie in den Anhängen.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225795720-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>