<p>Das Team der Naturparks Südtirols sucht für die Sommermonate engagierte Personen für den saisonalen Naturschutzdienst in den Südtiroler Naturparks.<br><br>Hauptaufgabe der saisonalen Naturparkbediensteten ist es, die Besucherinnen und Besucher vorrangig in den Naturparkhäusern aber auch an den Hauptzugängen des Naturparks auf die Ziele des Schutzgebietes aufmerksam zu machen und zu mehr Verständnis für Natur und Umwelt anzuregen. Sie beantworten Fragen im Zusammenhang mit dem Naturpark, informieren über Besonderheiten und sensibilisieren für ein naturverträgliches Verhalten.<br>Interessiert?<br><br>Auf der <a href="https:\/\/naturparks.provinz.bz.it\/de\/saisonaler-naturparkdienst">Homepage<\/a> kannst du nachlesen, welche Mindestvoraussetzungen du mitbringen musst, welche Aufgaben konkret auf dich warten und wie das Auswahlverfahren und die Ausbildung zum saisonalen Schutzgebietsbetreuer abläuft.<br>Bewirb dich!<br><br>Das Team der Naturparks Südtirols<br>Landesamt für Natur<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225782986-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>