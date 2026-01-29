<p>Liebe Familien!<br> <br>Der Newsletter zu den Sommerprojekten 2026 ist zum Download bereit! <a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783108-984&sprache=1">Infoblatt Sommerprojekte 2026 in Feldthurns<\/a><br> <br>Es gelten folgende Anmeldemodalitäten:<br> <br><strong>ONLINE-Anmeldung über<\/strong> <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it">https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it<\/a> <strong>ab Samstag, 7. Februar 2026:<\/strong><br> <br>1. Online vom 07.02.2026 mit individueller Startzeit, bis 09.02.2026, 9:00 Uhr, für alle Kinder mit meldeamtlichem Wohnsitz in Feldthurns, deren Eltern bestätigen Eltern während der Sommerbetreuung tagsüber berufstätig sind.<br>2. Online vom 09.02.2026, ab 14:00 Uhr, bis 11.02.2026, 24:00 Uhr, offen für alle Kinder mit meldeamtlichem Wohnsitz in Feldthurns oder deren Eltern in Feldthurns arbeiten.<br> <br>Die Sozialgenossenschaft DIE KINDERWELT freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und steht bei Fragen direkt zur Verfügung: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@diekinderwelt.it">info@diekinderwelt.it<\/a> bzw. <a href="tel:+390473211634">0473 211634<\/a>.<br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225783111-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>