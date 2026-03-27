<p class="align_center">Die Feldthurner Straße bleibt von der Abzweigung zum Schlauraufhof bis Schrambach Appartements Toni <\/p><p class="align_center"><strong>ab <\/strong><strong>Montag, 30. März 2026, täglich von 8:00 - 17:00 Uhr<\/strong> <\/p><p class="align_center">für etwa 4 Wochen wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225791843-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>