<p class="align_center">Der Recyclinghof in Feldthurns wird aufgrund der Weihnachtsfeiertage <\/p><p class="align_center">am <strong>Samstag, 27.12.2025<\/strong> und am <strong>Samstag, 03.01.2026<\/strong> <\/p><p class="align_center"><strong>von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr <\/strong>geöffnet sein.<br><br>Die Gemeindeverwaltung<br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225777699-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>