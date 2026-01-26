<p>Wahl des Verwaltungskomitees bürgerliche Ntzungsrechte von Feldthurns (Separatverwaltung Feldthurner Wald) vom 25. Januar 2026<\/p><p>Aufstellung der Kandidaten in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der erreichten Vorzugsstimmen:<\/p><p><br><\/p><p>1. <strong>KERSCHBAUMER Gottfried <\/strong>– SCHNAUDERER STRASSE 23, GASSER:<strong> 115<\/strong><br>2. <strong>BLASBICHLER Elisabeth<\/strong> – ZIRNBERG 7: <strong>36<\/strong><br>3. <strong>PLIGER Anton<\/strong> – WEINBERGWEG 10, HOFER: <strong>36<\/strong><br>4. <strong>BLASBICHLER Alois<\/strong> – MOOSWIESENWEG 8: <strong>34<\/strong><br>5. <strong>FINK Hubert <\/strong>– GARNERSTRASSE 8, HUBER: <strong>31<\/strong><br>6. <strong>BRUNNER Josef <\/strong>– OBERDORF 4: <strong>28<\/strong><br>7. <strong>RAUTER Hubert<\/strong> - SCHNAUDERER STRASSE 43, STEIER: <strong>2<\/strong><br>8. <strong>GAMPER Michael<\/strong> – ENDERWEHR 1, LEARNER: <strong>1<\/strong><br>9. <strong>GAMPER Michael<\/strong> – OBERDORF 13, LOAMGRUABER:<strong> 1<\/strong><br>10. <strong>OBRIST Jonas<\/strong> - PLATSCHWEG 6: <strong>1<\/strong><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225782641-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>