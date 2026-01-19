<p>Wahl des Verwaltungskomitees für die bürgerlichen Nutzungsrechte von Feldthurns am <strong>Sonntag, den 25. Januar 2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>unverbindliche Kandidatenliste:<\/p><p>BLASBICHLER Alois, Mooswiesenweg 8<br>BLASBICHLER Elisabeth, Zirnberg 7<br>BRUNNER Josef, Oberdorf 4<br>FINK Hubert, Garnerstrasse 8, Huber<br>KERSCHBAUMER Gottfried, Schnauderer Strasse 23, Gasser<br>PLIGER Anton, Weinbergweg 10, Hofer<br><br>Es können bis zu zwei Vorzugsstimmen abgegeben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch andere wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Feldthurns zu wählen, selbst wenn diese nicht auf der offiziellen Kandidatenliste aufscheinen.<br><br>Der Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225781770-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>