<p>Innerhalb <strong>Oktober <\/strong>eines jeden Jahres kann bei der Gemeinde Feldthurns die Eintragung in das Verzeichnis der <strong>WAHLSPRENGELVORSITZENDEN\/R<\/strong>, innerhalb <strong>November <\/strong>eines jeden Jahres jene in das Verzeichnis der <strong>STIMMZÄHLER\/IN<\/strong> beantragt werden.<\/p><p>Die Voraussetzungen hierfür sind:<br><br>Eintragung in das Verzeichnis der <strong>WAHLSPRENGELVORSITZENDEN<\/strong>:<br>- aktives Wahlrecht<br>- Oberschulabschluss<br>- Zweisprachigkeitsnachweis B2 (ehem. Niveau B) oder C1 (ehem. Niveau A)<br><br>Eintragung in das Verzeichnis der <strong>STIMMZÄHLER<\/strong>:<br>- aktives Wahlrecht<br>- Pflichtschulabschluss<br><br>Bei Wahlen werden für jede Sektion ein Vorsitzender und mehrere Stimmzähler aus den Verzeichnissen der Wahlpräsidenten und Stimmzähler ernannt.<br>Diese Tätigkeit trägt zu einem reibungslosen Ablauf von Wahlen bei und wird finanziell entschädigt.<br>Der Vordruck des Gesuches liegt im Wahlamt auf oder ist hier abrufbar:<br><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225831150-984&sprache=1" data-detailonr="225831150">Stimmzähler\/in<\/a> – <a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225831140-984&sprache=1" data-detailonr="225831140">Präsident\/in<\/a>. <\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen im Wahlamt der Gemeinde Feldthurns. (<a href="tel:+390472855223">0472855223<\/a>)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225831151-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>