<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781535-984&sprache=1">Kundmachung - Erstellung einer Rangordnung<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781548-984&sprache=1">Gesuch um Zulassung zur Erstellung einer Rangordnung für die Besetzung einer befristeten Stelle als Verwaltungsassistent\/in 6. FE Teilzeit oder Vollzeit<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225781554-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>