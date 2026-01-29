<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783036-984&sprache=1">Kundmachung Rangordnung Besetzung Teilzeitstelle als Verwaltungsassisten\/in befristete Besetzung<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783037-984&sprache=1">Gesuch um Zulassung zur Erstellung einer Rangordnung für die Besetzung einer befristeten Stelle als Verwaltungsassistent\/in 6. FE Teilzeit<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225783106-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>