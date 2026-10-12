<p>Aufgrund von Arbeiten zur Sanierug der Trinkwasserversogungsanlage Garn wird zeitweilig eine abwechselnde Einbahn mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten errichtet.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225829034-984&sprache=1" data-detailonr="225829034">Anordnung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.feldthurns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435796&detailonr=225829037-984">zum Artikel der Gemeinde<\/a>