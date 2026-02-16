<p>Da die Baustelle der BB-Eisackquerung abgeschlossen ist, wird über die zukünftige Nutzung des Geländes beraten: Entweder ein neuer Fußballplatz mit möglicher Vereinsgründung oder eine alternative Nutzung.<br data-start="180" data-end="183">Die Diskussion findet am <strong>24. Februar 2026 um 20 Uhr im Mehrzwecksaal J. Wild in Franzensfeste<\/strong> statt, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.franzensfeste.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218511962&detailonr=225785772-1067">zum Artikel der Gemeinde<\/a>