<p>Sie planen eine energetische Sanierung, möchten Heizkosten sparen oder sich über Förderungen und Steuerbegünstigungen informieren? Mit dem Beratungsangebot„Südtirol saniert“ stehen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose sowie vergünstigte Energie- und Sanierungsberatungen zur Verfügung.<br><br>Das Angebot umfasst unterschiedliche Beratungsformen – von einer kostenlosen Erstberatung bis hin zu einer umfassenden Sanierungsberatung vor Ort. Themen sind unter anderem Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Heiz- und Kühlsysteme, Dämmung, Solaranlagen, Schimmelprobleme sowie mögliche Förderungen und Steuerabzüge.<br><br>Die Beratungen helfen dabei, individuelle Lösungen für Wohngebäude zu finden, Energiekosten zu senken und Sanierungsmaßnahmen gezielt zu planen.<br><br>Informationen zu den verschiedenen Beratungsangeboten sowie zur Terminvereinbarung finden Sie unter:<br><br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.klimaland.bz\/beratungen">www.klimaland.bz\/beratungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.franzensfeste.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218511962&detailonr=225814022-1067">zum Artikel der Gemeinde<\/a>