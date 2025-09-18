<p>Die Gemeinde Franzensfeste erstellt derzeit einen Klimaplan, um den Energieverbrauch zu analysieren, Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln und um sich auf den Klimawandel vorzubereiten. <\/p><p>Bürger:innen können sich einbringen und an einer Umfrage teilnehmen, die vom <strong>22. September bis 27. Oktober 2025 <\/strong>online verfügbar ist.<\/p><p>Link zur Umfrage: <strong><a href="https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/WHTZR2Y" target="_blank"><em>https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/WHTZR2Y<\/em><\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.franzensfeste.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218511962&detailonr=225759596-1067">zum Artikel der Gemeinde<\/a>