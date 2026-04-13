<p>Mit dem landesweiten Pilotprojekt „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“ erhalten Bürger:innen nun eine einfache und unabhängige Unterstützung bei diesen Fragen. Im Rahmen des Projekts wird eine kostenlose Energieberatung angeboten, die dabei hilft, den Energieverbrauch zu verstehen, Einsparpotenziale zu erkennen und mögliche Sanierungsschritte zu planen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.franzensfeste.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218511962&detailonr=225795292-1067">zum Artikel der Gemeinde<\/a>