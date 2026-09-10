<p>Die Gemeinde Franzensfeste informiert, dass am <strong>Donnerstag, 17. September 2026<\/strong>, und <strong>Freitag, 18. September 2026<\/strong>, auf dem Pendlerparkplatz <strong>„Carpazi“<\/strong> Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Platz- und Grünflächen durchgeführt werden.<\/p><p>Aus diesem Grund wird im jeweils gekennzeichneten Bereich ein <strong>Parkverbot mit Abschleppung<\/strong> eingerichtet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.franzensfeste.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218511962&detailonr=225823526-1067">zum Artikel der Gemeinde<\/a>