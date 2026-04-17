<p>Die <em>myCard<\/em> startet 2026 mit einer bedeutenden Erweiterung in die neue Saison:<\/p><p><br>Neben den bewährten Leistungen dürfen sich Nutzerinnen und Nutzer künftig über zusätzliche Partnergemeinden sowie neue attraktive Partnerbetriebe freuen. Damit wird das Angebot noch vielseitiger und spricht sowohl Einheimische als auch Gäste in der Region verstärkt an.<\/p><p>In diesem Jahr sind es 18 Partnergemeinden aus dem Eisacktal und Wipptal, die ihre Kräfte bündeln, um ihren Bürgerinnen und Bürgern ein Freizeitangebot von besonderer Qualität zu bieten. Brixen, Vahrn, Natz-Schabs, Franzensfeste, Lüsen, Mühlbach, Rodeneck, Feldthurns, Villnöss, Villanders, Lajen, Vintl, Terenten, Freienfeld, Sterzing, Ratschings, Pfitsch und Brenner stellen im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz am 15. April imRathaus von Brixen die neue mySummercard 2026 vor.<\/p><p><strong>Bewährtes Konzept mit kontinuierlicher Weiterentwicklung<\/strong><\/p><p>Die mySummercard hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt etabliert und wurde kontinuierlich ausgebaut. Auch 2026 präsentiert sich das Angebot vielfältiger und attraktiver denn je – ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, touristischen Betrieben und kulturellen Einrichtungen.<\/p><p>Mit der Integration neuer Partner wird das bestehende Netzwerk gestärkt und die regionale Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Die <em>mySummercard<\/em> entwickelt sich damit zunehmend zu einem zentralen Instrument, um die Attraktivität der Region nachhaltig zu steigern und die Wertschöpfung vor Ort zu fördern. Ab dem 20. April bis zum 22. Mai können die beliebten Abos mySummercard und myLiftcard im Vorverkauf wieder erworben werden – bequem online unter <a href="http:\/\/www.mycard.bz.it\/" title="Weiter zur Seite www.mycard.bz.it">www.mycard.bz.it<\/a> oder direkt bei den Verkaufsstellen. Ab den 23. Mai bis 21. Juni können die Abos nur online zu einem Normaltarif erworben werden.<\/p><p><strong>Umfangreicher denn je: Bergbahnen, Freizeitangebote und kulturelle Highlights<\/strong><\/p><p>Die mySummerCard 2026 bietet ein breit gefächertes Leistungsspektrum aus den Bereichen Bergbahnen, Sport und Freizeit sowie Kultur. Dazu zählen unter anderem:<\/p><ul><li>die Bergbahnen Plose, Gitschberg Jochtal, Rosskopf, Ratschings, Ladurns<\/li><li>zahlreiche Schwimmbäder wie Acquarena, Alpinpool Meransen, die Anlagen in Mühlbach,und Feldthurns, der Naturbadeteich Lüsen, Issinger Weiher, das Balneum,sowie das Schwimmbad Gossensass<\/li><li>Freizeitangebote wie Minigolf in Meransen und Terenten, die Eishalle in Brixen sowie die Kletterhalle Vertikale<\/li><li>bedeutende kulturelle Einrichtungen wie die Hofburg mit Diözesanmuseum, das Pharmaziemuseum, das Kloster Neustift und die Festung Franzensfeste<\/li><li>historische Sehenswürdigkeiten wie Schloss Rodenegg und Schloss Velthurns<\/li><li>weitere Highlights wie das neu errichtete Minnehaus Lajen, das Bergwerk Villanders und das ebenfalls erst kürzlich ausgebaute Mineralienmuseum Teis<\/li><\/ul><p>Diese Vielfalt unterstreicht eindrucksvoll die hohe Qualität und die stetige Weiterentwicklung des Angebots.<\/p><p><strong>Preisstabilität dank Mitfinanzierung der Tourismusorganisationen<\/strong><\/p><p>Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Preisstabilität. Trotz der inhaltlichen Erweiterung bleibt der Preis der <em>mySummercard<\/em> im Vorverkauf für Familien, Kinder und Studierende unverändert. Möglich wird dies unter anderem durch eine anteilige Finanzierung der vier Tourismusorganisationen; Brixen, Gitschberg-Jochtal, Klausen und Natz-Schabs Deren finanzieller Beitrag stellt sicher, dass die Karte weiterhin leistbar bleibt und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Freizeitangebot gewährleistet werden kann. Lediglich für Erwachsene und Seniorinnen und Senioren wurde eine moderate Anpassung vorgenommen.<\/p><p><strong>Zwei Karten – ein Ziel: maximale Freizeitqualität<\/strong><\/p><p>Auch im Sommer 2026 stehen zwei Varianten zur Verfügung: Die <strong>mySummercard<\/strong>, ermöglicht freien oder reduzierten Eintritt zu zahlreichen Freizeit- und Kultureinrichtungen, während die <strong>myLiftcard<\/strong> nur die Nutzung der Bergbahnen in den Mittelpunkt stellt.<\/p><p><strong>Ein starkes Modell für die Bezirke Eisacktal und Wipptal<\/strong><\/p><p>Die myCard 2026 steht für ein Modell, das weit über touristische Leistungen hinausgeht: Sie verbindet Lebensqualität, Mobilität, Kultur und Freizeit zu einem Angebot, das das gesamte Gebiet von Lajen bis zum Brenner stärkt und damit einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität leistet.<\/p><article><p>Andreas Jungmann, Bürgermeister von Brixen:<\/p><p>„Die myCard zeigt, wie sinnvoll und wichtig die Kooperation mit den Tourismusorganisationen ist. Durch die Finanzierung, die zum Teil aus der Ortstaxe kommt, wird ein direkter Mehrwert für unsere Bevölkerung geschafft und gleichzeitig das Bewusstsein für unseren Lebensraum gestärkt. Dass wir das Angebot 2026 nochmals erweitern konnten, ist ein starkes Zeichen für Innovation und Zusammenarbeit der Bezirke Eisacktal und Wipptal.“<\/p><p>Franz Berretta, Generaldirektor der Stadtwerke Brixen als Inhaber der Acquarena, hebt die breite Unterstützung hervor: „Mein Dank gilt allen Partnern, die mit großem Engagement zur myCard beitragen. Die Vielfalt der Angebote zeigt, wie attraktiv diese Karte ist– und wie stark der Zusammenhalt zwischen Gemeinden, Betrieben und Kulturinstitutionen geworden ist. Gerade in einer Zeit, in der Lebensqualität und regionale Verbundenheit immer wichtiger werden, schafft die Karte einen niederschwelligen Zugang zu besonderen Erlebnissen und stärkt gleichzeitig das Bewusstsein für die eigene Heimat.“<\/p><p><strong>Weitere Informationen<\/strong><br>Detaillierte Informationen zu Angeboten, Vorteilen und Kaufmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Website <a href="http:\/\/www.mycard.bz.it\/" title="Weiter zur Seite www.mycard.bz.it"><strong>www.mycard.bz.it<\/strong><\/a>.<\/p><\/article><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225796201-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>