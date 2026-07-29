<p>Genehmigung des Entwurfes zur Abänderung des Bauleitplanes bzw. Gemeindeplanes für Raum und Landschaft: Abänderung der Durchführungsbestimmungen - Art. 2 "Landwirtschaftsgebiet" – 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf zur Abänderung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan genehmigen. Der Artikel 2 „Landwirtschaft“ der Durchführungsbestimmungen zum Landschafts- und Bauleitplan soll abgeändert werden. Konkret soll die maximal zulässige mittlere Gebäudehöhe im Landwirtschaftsgebiet für Wohngebäude von derzeit 8,50 m auf 9,50 m und für Wirtschaftsgebäude von 10,00 m auf 11,00 m angehoben werden.<\/p><p> <\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=M7UvryjuTYJ7khNK&claimPasscode=WqXxJrmSUQeAQMmj">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=M7UvryjuTYJ7khNK&claimPasscode=WqXxJrmSUQeAQMmj<\/a><\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net\/<\/a> mit Angabe folgender Zugangswerte:<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: M7UvryjuTYJ7khNK<\/p><p>Download-Passwort: WqXxJrmSUQeAQMmj<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225815289-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>