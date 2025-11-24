<p>Abänderung des Bauleitplanes bzw. Gemeindeplans für Raum und Landschaft: Genehmigung des Entwurfes zur Anpassung der Zone "Golfplatz - Sadobre“ an die effektive Abgrenzung und Schaffung einer neuen Zone für ein Sondernutzungsgebiet - 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf der Abänderung des Bauleitplanes bestehend in der Anpassung der Zone „Golfplatz – Sadobre“ an die effektive Abgrenzung und Eintragung einer neuen Zone für ein Sondernutzungsgebiet - 1. Maßnahme, gemäß Art. 54 des L.G. Nr. 9\/2018, genehmigen.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden: <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=pCAFmDHZfgR4j9k8&claimPasscode=iBRsq2Jqjc36W5AK">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=pCAFmDHZfgR4j9k8&claimPasscode=iBRsq2Jqjc36W5AK<\/a> <\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net">https:\/\/sharing.gvcc.net<\/a> mit Angabe folgender Zugangsdaten:<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: pCAFmDHZfgR4j9k8<\/p><p>Download-Passwort: iBRsq2Jqjc36W5AK<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225775318-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>