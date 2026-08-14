<p>Genehmigung des Entwurfes zur Abänderung des Bauleitplanes bzw. Gemeindeplanes für Raum und Landschaft: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Teilen der Wohnbauzone A\/1 – historischer Ortskern in ein Mischgebiet – 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird sich demnächst mit dem Entwurf der Abänderung des Bauleitplanes bestehend in der Umwidmung einer Fläche von 1100 m² auf Teilen der Bp. 310 K.G. Stilfes von „Landwirtschaftsgebiet“ und „Wohnbauzone A\/1 – historischer Ortskern“ in ein „Mischgebiet M\/2“ befassen. Gesetzliche Grundlage für den Antrag bilden Art. 103, Abs.5 des L.G. Nr. 9\/2018, sowie Art. 19, Abs. 6.<\/p><p> <\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=3Kh8R434UeoyxKPw&claimPasscode=fwBtqZZB3vtGvV4A">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=3Kh8R434UeoyxKPw&claimPasscode=fwBtqZZB3vtGvV4A<\/a><\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net\/<\/a> mit Angabe folgender Zugangswerte:<\/p><p> <\/p><p><strong>Download-ID: 3Kh8R434UeoyxKPw<\/strong><\/p><p><strong>Download-Passwort: fwBtqZZB3vtGvV4A<\/strong><\/p>