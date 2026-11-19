<p><strong>Information zur geplanten Trinkwasserunterbrechung<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Die für den <strong>20.11.2026 angekündigte Trinkwasserunterbrechung<\/strong> in Trens muss aufgrund <strong>unvorhergesehener technischer Probleme<\/strong> leider verschoben werden.<\/p><p>Ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest. <\/p><p><br><\/p><p>Wir bitten um Verständnis für diese kurzfristige Änderung und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.<\/p><p><br><\/p><p>Vielen Dank für Ihr Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225834513-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>