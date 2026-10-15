<p>Einleitung des Verfahrens zur Abänderung des Landschafts- und Bauleitplanes, Grün-Grün, der Gemeinde Freienfeld (Forer Philipp)<\/p><p> <\/p><p>Von der Abänderung ist eine Fläche von 10.944 m² der Gp. 51\/1, Gp. 63, Gp. 1457 und Gp. 1456 K.G. Mauls betroffen und sind dem geschlossenen Hof „Santer“ zugeordnet. Davon entfallen 1.704 m² auf die Nutzungsänderung und 9.240 m² auf die Richtigstellung.<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst das Verfahren zur Abänderung einleiten.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können in der Gemeinde Anmerkungen und Stellungsnahmen zum Planentwurf eingebracht werden.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=ho2UuyddM3gUoRVT&claimPasscode=bB9SchXzs3Nmh5ob">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=ho2UuyddM3gUoRVT&claimPasscode=bB9SchXzs3Nmh5ob<\/a> <\/p><p> <\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/" title="https:\/\/sharing.gvcc.net">https:\/\/sharing.gvcc.net<\/a> mit Angaben folgender Kennwerte<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: ho2UuyddM3gUoRVT<\/p><p>Download-Passwort: bB9SchXzs3Nmh5ob<\/p>