<p>Einleitung des Verfahrens zur Abänderung des Landschafts- und Bauleitplanes, Grün-Grün, der Gemeinde Freienfeld (Rainer Wieser Joachim)<\/p><p> <\/p><p>Von der Abänderung ist eine Fläche von 4.589 m² der Gp. 348 und 44.097 m² der Gp. 350 K.G. Trens betroffen und sind dem geschlossenen Hof „Schwitzer“ in Gschliess zugeordnet.<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst das Verfahren zur Abänderung einleiten.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können in der Gemeinde Anmerkungen und Stellungsnahmen zum Planentwurf eingebracht werden.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=atCVZyt8zFygV8AY&claimPasscode=rpRjxem3BH8KSFoy">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=atCVZyt8zFygV8AY&claimPasscode=rpRjxem3BH8KSFoy<\/a> <\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/" title="https:\/\/sharing.gvcc.net">https:\/\/sharing.gvcc.net<\/a> mit Angaben folgender Kennwerte:<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: atCVZyt8zFygV8AY<\/p><p>Download-Passwort: rpRjxem3BH8KSFoy<\/p>