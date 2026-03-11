<p>Einleitung des Verfahrens zur Abänderung des Landschafts- und Bauleitplanes, Grün-Grün, der Gemeinde Freienfeld (Forer Philipp)<\/p><p> <\/p><p>Von der Abänderung ist eine Fläche von 4.700 m² der Gp. 51\/1 und Gp. 63 K.G. Mauls betroffen und sind dem geschlossenen Hof „Santer“ in Plane zugeordnet.<\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst das Verfahren zur Abänderung einleiten.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können in der Gemeinde Anmerkungen und Stellungsnahmen zum Planentwurf eingebracht werden.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=z2PTm2CRVAHv2kgk&claimPasscode=vnd4RgD5pKgREp4J">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=z2PTm2CRVAHv2kgk&claimPasscode=vnd4RgD5pKgREp4J<\/a> <\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/" title="https:\/\/sharing.gvcc.net">https:\/\/sharing.gvcc.net<\/a> mit Angaben folgender Kennwerte<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: z2PTm2CRVAHv2kgk<\/p><p>Download-Passwort: vnd4RgD5pKgREp4J <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225789050-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>