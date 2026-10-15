<p><strong>Liebe Bürgerinnen und Bürger!<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p>Unsere Heimatgemeinde lebt von ihrem unverwechselbaren Charakter, den historischen Ortskernen und den landschaftsprägenden Bauensembles, die es für die Zukunft zu bewahren gilt. <\/p><p>Im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprogramms haben wir nun die Chance, diese wertvollen Ortsteile, Straßenbilder, Landschaften offiziell als Ensembles unter Schutz zu stellen. <\/p><p>Dafür brauchen wir euer lokales Wissen und euren Blick für die Besonderheiten unserer Dörfer. <\/p><p>Teilt uns innerhalb 15.11.2026 via E-Mail <a href="mailto:Info@gemeinde.freienfeld.bz.it">Info@gemeinde.freienfeld.bz.it<\/a>. mit Betreff: Ensembleschutz oder in der Ideen Box der Gemeinde mit, welche Plätze, Häusergruppen oder historischen Viertel das Gesicht unserer Gemeinde ausmachen und unbedingt erhalten bleiben sollten. <\/p><p>Bringt Eure Vorschläge ein und gestaltet die zukünftige Entwicklung unserer Heimat aktiv mit!<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><strong>ERLÄUTERUNGEN ZUM ENSEMBLESCHUTZ<\/strong><\/p><p style="text-align: left;"> <\/p><p style="text-align: left;"><strong>Einleitung<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">Landschaften und Dörfer verändern sich ständig und oft sehr schnell. Dabei besteht die Gefahr der Vereinheitlichung und damit des Verlustes der Vielfalt. <\/p><p style="text-align: left;">Hauptanliegen des Ensembleschutzes ist es, die Eigenart und Identität eines Ortes zu erhalten und zu fördern. Er soll Maßnahmen für den Erhalt und für eine Weiterentwicklung der Ortsbilder unter Wahrung ihrer Unverwechselbarkeit und Eigenart bestimmen.<\/p><p style="text-align: left;">Laut Raumordnungsgesetz ist der Ensembleschutz auf Gemeindeebene angesiedelt, die Ausweisung der Ensembles ist daher Gemeindekompetenz.<\/p><p style="text-align: left;"> <\/p><p style="text-align: left;"><strong>Was sind Ensembles<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">Bei Ensembles handelt es sich nicht um Einzelobjekte, sondern um mehrere miteinander in Beziehung stehende Objekte oder um eine Verbindung von architektonischen Elementen mit Elementen der Natur- oder Kulturlandschaft.<\/p><p style="text-align: left;">Es geht also um das Zusammenspiel von Objekten, welche durch ihre Eigenart zur lokalen und regionalen Identität beitragen und an deren Erhaltung ein besonderes öffentliches Interesse besteht.<\/p><p style="text-align: left;"> <\/p><p style="text-align: left;"><strong>Der Ensembleschutz<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">Die Aufgabe des Ensembleschutzes besteht nun darin, jene Elemente herauszufiltern, die das Ensemble bestimmen und charakterisieren und für diese geeignete Bewahrungs- und Schutzmaßnahmen zu definieren. <\/p><p style="text-align: left;"> <\/p><p style="text-align: left;">In den Maßnahmen zur Umsetzung des Ensembleschutzes (s. Beschluss Nr. 1340\/2004) sind <a href="https:\/\/natur-raum.provinz.bz.it\/de\/ausweisung-von-ensembles">zehn Kriterien<\/a> für die Festlegung von Ensembles angeführt. Damit ein Ensemble als solches geschützt werden kann, müssen mindestens zwei der folgenden Kriterien zutreffen.<\/p><p style="text-align: left;"> <\/p><p><strong>Die 10 Ausweisungskriterien<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">1. historischer Wert,<\/p><p style="text-align: left;">2. malerischer Charakter,<\/p><p style="text-align: left;">3. Monumentalität der Bauten zu einander und zur Landschaft,<\/p><p style="text-align: left;">4. stilistische Kennzeichnung (Stileinheit oder bewusste Vermischung verschiedener Stile),<\/p><p style="text-align: left;">5. Erscheinung (Erkennbarkeit, Auffälligkeit, Orientierungspunkt),<\/p><p style="text-align: left;">6. Panorama (gezielte Fernblicke, perspektivische Ansichten und Aussicht),<\/p><p style="text-align: left;">7. kollektives Gedächtnis,<\/p><p style="text-align: left;">8. Fortbestand der urbanistischen Anlage (Erkennbarkeit einer Planung, eines Programms oder einer Gründungsaktes, welche historisch die Siedlungsmorphologie bestimmt haben),<\/p><p style="text-align: left;">9. Fortbestand der Bautypologie,<\/p><p style="text-align: left;">10. natürliche Merkmale, Geomorphologie und natürlichen Charakter<\/p><p> <\/p><p><strong>Schritte zur Ausweisung von Ensembles<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 1: Bestimmung potentieller Ensembles: Bei der Bestimmung potentieller Ensembles können viele Aspekte eine Rolle spielen; dabei sind die o.a. zehn Kriterien für die Ausweisung zu berücksichtigen.<\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 2: Beschreibung der Wertigkeit und Bedeutung des Ensembles: Ist ein potentielles Ensemble einmal identifiziert, gilt es, die besondere Wertigkeit und Bedeutung des Ensembles für den Ort zu dokumentieren.<\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 3: Bestimmung der auf das Ensemble zutreffenden Ausweisungskriterien: Durch die Bestimmung der (mindestens zwei) zutreffenden Ausweisungskriterien eines Ensembles wird dessen Bedeutung festgehalten. <\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 4: Dokumentation und Analyse des Ensembles: Das Ensemble ist in seinen Elementen zu analysieren und zu dokumentieren (Welche Elemente sind wertvoll, welche erhaltenswert, welche Maßnahmen sind möglich,)<\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 5: Räumliche (grafische) Abgrenzung des Ensembles: Die Ensembles sind auf einem Plan in geeignetem Maßstab grafisch abzugrenzen. Diese Abgrenzung wird dann auch in den Bauleitplan übertragen. <\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 6: Erstellung der detaillierten Erhaltungsmaßnahmen bzw. Normen für das Ensemble: Für jedes Ensemble ist festzulegen, welche Regeln und Grundsätze anzuwenden sind, um jene Elemente und Merkmale zu schützen, die wertvoll sind.<\/p><p style="text-align: left;">- Schritt 7: Eintragung der Ensembles in den Bauleitplan: Ensembles werden im Bauleitplan resp. im neuen „Gemeindeplan für Raum und Landschaft“) eingetragen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225829882-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>