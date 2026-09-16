<p>Entwurf der Abänderung des Durchführungsplanes für die Wohnbauzone C\/1 - Erweiterungszone bzw. Mischgebietes "Sportplatz" in Stilfes - (Fissneider, Mair, Schiabello, Sparber) – 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf der Abänderung des Durchführungsplanes für die Wohnbauzone C\/1 „Sportplatz“ in Stilfes genehmigen.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden: <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=8Fkz77rcD4tFbDYy&claimPasscode=WGmpzeWTt7TCm5eg">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=8Fkz77rcD4tFbDYy&claimPasscode=WGmpzeWTt7TCm5eg<\/a> <\/p><p>bzw. unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net\/<\/a> mit folgenden Zugangsdaten:<\/p><p>Download-ID: 8Fkz77rcD4tFbDYy<\/p><p>Download-Passwort: WGmpzeWTt7TCm5eg<\/p>