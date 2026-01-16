<p>Entwurf der Abänderung des Wiedergewinnungsplanes für die Wohnbauzone A\/1 "Trens" - MEE 33 (Rainer Katrin) – 1.- Maßnahme<\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf der Abänderung des Wiedergewinnungsplanes für die Wohnbauzone A\/1 „Trens“, betreffend die Mindesteingriffseinheit 33, genehmigen.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden: <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=tcQBB78YVek3einD&claimPasscode=uoufTBtbT9cKAr8s">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=tcQBB78YVek3einD&claimPasscode=uoufTBtbT9cKAr8s<\/a> <\/p><p>bzw. unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net<\/a> mit folgenden Zugangsdaten:<\/p><p>Download-ID: tcQBB78YVek3einD<\/p><p>Download-Passwort: uoufTBtbT9cKAr8s<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225781623-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>