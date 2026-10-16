<section><p>Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Gemeindestraße G.S. 16.5 im Bereich Stilfes – Niederried vom 12.10.2026 bis einschließlich 18.12.2026 für den Verkehr gesperrt.<\/p><\/section><section><br><\/section><p>Anbei der Fahrplan des Dörferbusses während der Straßensperre zum Download.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568062&t=1792139110" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">FAHRPLAN DÖRFERBUS<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225829982-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>