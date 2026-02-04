<p>Die Gemeinde Freienfeld startet das neue Gemeindeentwicklungsprogramm und lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, diesen wichtigen Prozess von Beginn an aktiv mitzugestalten.<\/p><p><br><\/p><p>Die erste Bürgerversammlung findet am <strong>Montag, 9. Februar 2026, um 20:00 Uhr im Vereinshaus Stilfes<\/strong> statt.<\/p><p><br><\/p><p>Alle Interessierten, die nicht persönlich teilnehmen können, erreichen die Veranstaltung über folgenden Livestream-Link:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/meet.google.com\/ahq-ihcv-wnn">https:\/\/meet.google.com\/ahq-ihcv-wnn<\/a><\/p><p>Die Gemeinde freut sich auf eine rege Beteiligung und auf den gemeinsamen Austausch über die Zukunft von Freienfeld.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225783970-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>