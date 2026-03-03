<p>Lieber Bürgerinnen und Bürger!<\/p><p>Die Gemeinde Freienfeld richtet den Blick in die Zukunft und will mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm die Weichen für eine nachhaltige und lebenswerte Entwicklung der Gemeinde stellen. <\/p><p>Als Grundlage dafür ist uns Ihre Meinung und Ihr Alltagswissen als Expertin und Experte ihres Wohnortes sehr wichtig. Bringen Sie sich aktiv bei der Zukunftsplanung ein. Wir bitte Sie, dieses Formular bevorzugt online (siehe QR-Code rechts) auszufüllen. Alternativ liegt es in der Gemeinde, den Bibliotheken und Geschäften auf und<\/p><p>kann nur in der Gemeinde abgegeben werden. Alle Angaben werden anonym behandelt und ausgewertet.<\/p><p>DANKE für Ihre Mitarbeit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225787406-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>