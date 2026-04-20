<p><br><\/p><p style="text-align: center;"><span size="3"><strong>Tages<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>ordnung der <\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>Gemeinde<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>rats<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>s<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>itzung<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: center;"><strong>O<\/strong><strong>rdine del giorno della Seduta del Consiglio Comunale<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><strong>am Donnerstag, 30. April 2026 um 19:30 Uhr.<\/strong><\/p><p><br><\/p><table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin-right: calc(8%); width: 92%;"><tbody><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">1.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 18.12.2025<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">1.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del verbale della seduta di Consiglio comunale del 18.12.2025<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">2.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 29.01.2026<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">2.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del verbale della seduta di Consiglio comunale del 29.01.2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">3.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Satzung der Gemeinde Freienfeld<br> Sechste Änderung<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">3.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Statuto del Comune di Campo di Trens<br> Sesta modifica<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">4.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung der Rechnungslegung für das Jahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Mauls<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">4.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del conto consuntivo per l’anno 2025 dei vigili del fuoco volontari di Mules<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">5.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung der Rechnungslegung für das Jahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Stilfes mit Löschzügen Egg und Niederried<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">5.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del conto consuntivo per l’anno 2025<br> dei vigili del fuoco volontari di Stilves con unità di spegnimento di Dosso e Novale di Sotto<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">6.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung der Rechnungslegung für das Jahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Elzenbaum.<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">6.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del conto consuntivo per l’anno 2025 dei vigili del fuoco volontari di Pruno.<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">7.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung der Rechnungslegung für das Jahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Trens<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">7.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del conto consuntivo per l’anno 2025 dei vigili del fuoco volontari di Trens<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">8.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Genehmigung der Abschlussrechnung der Gemeinde Freienfeld für das Geschäftsjahr 2025<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">8.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Approvazione del conto consuntivo del Comune di Campo di Trens dell'esercizio finanziario 2025<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">9.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Ausübung der Befugnis über die Nichterstellung des konsolidierten Jahresabschlusses im Sinne des Artikels 233-bis des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267 vom 18.08.2000 - Jahr 2025<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">9.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Esercizio della facoltà sulla non predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 233-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - anno 2025<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">10.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Haushaltsvoranschlag der Gemeinde für die Finanzjahre 2026 - 2028: Sicherung des Gleichgewichts für das Haushaltsjahr 2025 gemäß Artikel 175, Absatz 8 und Artikel 193 des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 18.08.2000, Nr. 267<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">10.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Bilancio di previsione del comune per gli esercizi finanziari 2026 - 2028: Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2025 ai sensi dell'articolo 175, comma 8 e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">11.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Haushaltsvoranschlag der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2026 - 2028: allgemeiner Nachtragshaushalt mit Verwendung des Verwaltungsüberschusses 2025 (J-Serfin Änderung Nr.6)<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">11.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Bilancio di previsione del comune per gli esercizi finanziari 2026 - 2028: assestamento generale di bilancio con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione 2025 (variazione J-Serfin n. 6)<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">12.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Haushaltsvoranschlag der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2026 - 2028: allgemeiner Nachtragshaushalt mit Verwendung des Verwaltungsüberschusses 2025 - zurückgestellter und zweckgebundener Anteil und (J-Serfin Änderung Nr. 7)<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">12.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Bilancio di previsione del comune per gli esercizi finanziari 2026 - 2028: assestamento generale di bilancio con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione 2025 - parte accantonata e vincolata (variazione J-Serfin n. 7)<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">13.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">1. Abänderung des Haushaltsvoranschlages und des einheitlichen Strategiedokuments für die Haushaltsjahre 2026- 2028 (J-Serfin Änderung Nr. 8)<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">13.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">1. variazione del bilancio di previsione ed al documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2026- 2028(variazione J-Serfin n. 8)<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">14.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Übertragung der Führung des Dienstes betreutes Wohnen plus für Seniorinnen und Senioren an die Bezirksgemeinschaft Wipptal<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">14.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Trasferimento della gestione del servizio assistenza abitativa plus per persone anziane alla Comunità comprensoriale Wipptal<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">15.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Ernennung der Vertreter der Gemeinde für den Verwaltungsrat der Ges. Flans Energie GmbH, mit Sitz in Freienfeld, für die Amtsperiode 2025 - 2030<br> <\/span><\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">15.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Nomina dei rappresentanti del Comune per il consiglio d’amministrazione della Soc. Flans Energia Srl con sede a Campo di Trens, per il mandato 2025 - 2030<br> <\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">16.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Ernennung der Mitglieder für den Verwaltungsrat der Ges. Almenkraftwerk Senges GmbH, mit Sitz in Freienfeld, für die Amtsperiode 2025 - 2030<br> <\/span><\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">16.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Nomina dei membri per il consiglio d’amministrazione della Soc. Almenkraftwerk Senges Srl con sede a Campo di Trens, per il mandato 2025 - 2030<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">17.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Ersetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der Elektrizitätsgenossenschaft Eggerbach Gen.m.b.H., für die Amtsperiode 2025 - 2030<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">17.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Azienda elettrica Eggerbach Soc.coop. A.R.L., per il mandato 2025 - 2030<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">18.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Ersetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der Energiegesellschaft PNE GmbH, für die Amtsperiode 2025 - 2030<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">18.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della Energiegesellschaft PNE Srl, per il mandato 2025 - 2030<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">19.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Sanierungs- und Asphaltierungsarbeiten der Gemeindestraße Gschliess und Partinges aufgrund des Unwetters von 2024<br> Genehmigung des Projektleitdokumentes<br> CUP H47H25000730007<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">19.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Risanamento e lavori di asfaltatura della strada comunale Gschliess e Partinges a causa del maltempo del 2024<br> Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione - DIP<br> CUP H47H25000730007<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">20.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">2026 - Projekt "KlimaGemeinde"<br> Genehmigung der Durchführung<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">20.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">2026 Progetto "ComuneClima"<br> Autorizzazione della realizzazione<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">21.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Unentgeltliche Abtretung der Gpllen 1269\/24, 1269\/26, 1269\/30, 1269\/51 und 1269\/67 KG Stilfes an die Gemeinde Freienfeld (Straßen und Infrastrukturen im Gewerbegebiet Sadobre)<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">21.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Cessione a titolo gratuito delle pp.ff. 1269\/24, 1269\/26, 1269\/30, 1269\/51 e 1269\/67 CC Stilves al Comune Campo di Trens (strade e infrastrutture nell'area produttiva Sadobre)<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">22.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Regelung der Eigentumsgrenzen beim Wohngebäude "Fuchserhof" mit der Gesellschaft Mader Immobilien KG des Mader Peter Paul & Co in der K.G. Stilfes durch Tausch: Abschreibung aus dem Öffentlichen Gut von einer Fläche von 4 m² der Gp. 2592\/11 K.G. Stilfes<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">22.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Regolamentazione dei confini di proprietà presso la casa residenziale "Fuchserhof" con la società Mader Immobiliare SAS di Mader Peter Paul & Co nel C.C. Stilves tramite permuta: sdemanializzazione di una superficie di 4 m² della p.f. 2592\/11 K.G. Stilfes<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">23.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Umwandlung des bestehenden Speisebetriebes „Gasthof Thumburgerhof“ in Wohnungen für Ansässige im Sinne des L.G. Nr. 9\/2018, Art. 36, Abs. 5<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">23.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Trasformazione dell’esercizio di ristorazione esistente “Albergo Thumburgerhof” in abitazioni per residenti ai sensi della L.P. n. 9\/2018, art. 36, comma 5<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">24.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Kündigung der Vereinbarung mit der Gemeinde Wengen für die gemeinsame Führung des Sekretariatssitz.<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">24.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Disdetta della convenzione con il Comune di La Valle per la gestione congiunta della sede di segreteria.<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">25.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Festlegung Allgemeiner Kriterien für den Rückgriff auf bestehende Rangordnungen genehmigt durch andere Körperschaften für die Einstellung von Personal mit unbefristetem Vertrag<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">25.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Stabilizazzione di criteri per l'utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate da altri enti pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato <\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;">26.<\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Neubesetzung der Stelle als Gemeindesekretär\/in in Vollzeit mit unbefristetem Vertrag, Klasse A!. Abschluss einer Vereinbarung mit der Gemeinde Rasen-Antholz für den Rückgriff auf eine geltende Rangordnung.<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;">26.<\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Bando per la copertura del posto di segretario\/a comunale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, classe A!. Stipula di un accordo con il Comune di Rasun-Anterselva per l'utilizzo di una graduatoria vigente.<\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;"><br><\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;"><br><\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Mitteilungen der Bürgermeisterin <\/span><\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;"><span size="2">Comunicazioni della sindaca <\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;"><br><\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;"><br><\/p><\/td><\/tr><tr><td height="12" style="width: 5%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 35.2759%;"><p style="text-align: justify;">Allfälliges.<\/p><\/td><td style="width: 6.5115%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 3.646%;"><p style="text-align: left;"><br><\/p><\/td><td style="width: 49.4956%;"><p style="text-align: justify;">Varie.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225796542-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>