<p>Die Bürgermeisterin<\/p><p>Nach Einsichtnahme in den Art. 60, Absatz 1, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2,<\/p><p>gibt bekannt<\/p><p><br><\/p><p>dass der Gemeinderat zu einer ordentlichen Sitzung für<\/p><p>Donnerstag, 17. September 2026<\/p><p>um 19:30 Uhr<\/p><p>zur Erörterung folgender Tagesordnung einberufen wurde:<\/p><p><br><\/p><p>1. Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 30.04.2026<\/p><p>2.Haushaltsvoranschlag der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2026 - 2028: allgemeiner Nachtragshaushalt mit Verwendung des Verwaltungsüberschusses 2025 - freier Anteil (J-Serfin Änderung Nr.14)<\/p><p>3. 2. Abänderung des Haushaltsvoranschlages und des einheitlichen Strategiedokuments für die Haushaltsjahre 2026- 2028 (J-Serfin Änderung Nr. 15)<\/p><p>4. Genehmigung des Einheitliches Strategiedokument (DUP) für die Haushaltsjahre 2027 - 2029<\/p><p>5. Satzung der Gemeinde Freienfeld - Sechste Änderung<\/p><p>6. Verordnung über die Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau - Erstgenehmigung 2026<\/p><p>7. Verordnung für die Vergabe von öffentlichen Verträgen für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen - Genehmigung der ersten Änderung<\/p><p>8. Genehmigung einer Änderung des Statuts der Ges. Almenkraftwerk Senges GmbH<\/p><p>9. Verlängerung der Frist für die Schaffung oder Erhöhung der Anzahl der Gästebetten für bereits ausgewiesene Zonen für touristische Einrichtungen<\/p><p>10. Genehmigung der Abänderung des Bauleitplans bzw. Gemeindeplan für Raum und Landschaft der Gemeinde Freienfeld:<\/p><p>Anpassung der Zone "Golfplatz - Sadobre“ an die effektive Abgrenzung und Schaffung einer neuen Zone für ein Sondernutzungsgebiet<\/p><p>11. Genehmigung der Abänderung des Bauleitplans bzw. Gemeindeplan für Raum und Landschaft der Gemeinde Freienfeld:<\/p><p>Ausweisung eines Wohngebietes mit Mischnutzung -Mischgebiet M2 durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet auf einer Teilflächen der Gp. 178\/1 K.G. Mauls<\/p><p><br><\/p><p>Mitteilungen der Bürgermeisterin<\/p><p>Allfälliges.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Microsoft Teams<\/strong> <a href="https:\/\/aka.ms\/JoinTeamsMeeting?omkt=de-DE">Benötigen Sie Hilfe?<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/l\/meetup-join\/19%3ameeting_NjdjZjgyZWEtNzBkNi00ZGIwLTkxYTYtYzhmNjU5ZTVhZDUx%40thread.v2\/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222721140a-102d-47c5-8876-5200ab2a7ac7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea6b5be5-5303-48a1-b8d1-021b9f4cf543%22%7d" title="Meeting join link"><strong>Jetzt an der Besprechung teilnehmen<\/strong><\/a><\/p><p>Besprechungs-ID: 399 909 668 462 529<\/p><p>Passcode: x8J7WG2u<\/p><p>Für Organisatoren: <a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/meetingOptions\/?organizerId=ea6b5be5-5303-48a1-b8d1-021b9f4cf543&tenantId=2721140a-102d-47c5-8876-5200ab2a7ac7&threadId=19_meeting_NjdjZjgyZWEtNzBkNi00ZGIwLTkxYTYtYzhmNjU5ZTVhZDUx@thread.v2&messageId=0&language=de-DE">Besprechungsoptionen<\/a><\/p><p>________________________________________________________________________________<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/l\/meetup-join\/19%3ameeting_NjdjZjgyZWEtNzBkNi00ZGIwLTkxYTYtYzhmNjU5ZTVhZDUx%40thread.v2\/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222721140a-102d-47c5-8876-5200ab2a7ac7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea6b5be5-5303-48a1-b8d1-021b9f4cf543%22%7d">https:\/\/teams.microsoft.com\/l\/meetup-join\/19%3ameeting_NjdjZjgyZWEtNzBkNi00ZGIwLTkxYTYtYzhmNjU5ZTVhZDUx%40thread.v2\/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222721140a-102d-47c5-8876-5200ab2a7ac7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea6b5be5-5303-48a1-b8d1-021b9f4cf543%22%7d<\/a><\/p><p><br><\/p>