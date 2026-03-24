<p>Genehmigung des Entwurfes zur Abänderung des Bauleitplanes bzw. Gemeindeplanes für Raum und Landschaft: Ausweisung eines Wohngebietes mit Mischnutzung -Mischgebiet M2 durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet auf einer Teilflächen der Gp. 178\/1 K.G. Mauls - 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf der Abänderung des Bauleitplanes bestehend in der Ausweisung eines Wohngebietes mit Mischnutzung -Mischgebiet M2 durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet auf einer Teilflächen der Gp. 178\/1 K.G. Mauls - 1. Maßnahme, gemäß Art. 54 des L.G. Nr. 9\/2018, genehmigen.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden: <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=5xgmVkwdwPAZtVSu&claimPasscode=wb4TaSaXYCtM9JCV">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=5xgmVkwdwPAZtVSu&claimPasscode=wb4TaSaXYCtM9JCV<\/a><\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net\/<\/a> mit Angabe folgender Zugangswerte:<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: 5xgmVkwdwPAZtVSu<\/p><p>Download-Passwort: wb4TaSaXYCtM9JCV<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225791209-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>