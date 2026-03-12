<p>INFODAY Umfahrung Mauls<\/p><p><br><\/p><p>Das Land Südtirol und die Gemeinde Freienfeld laden alle Maulser\/innen und interessierte Bürger\/innen herzlich zu einer offenen Informationsveranstaltung zur Realisierung der Umfahrung von Mauls ein.<\/p><p><strong>26.03.2026 <\/strong><\/p><p><strong>Haus der Dorfgemeinschaft Mauls<\/strong><\/p><p>Am Nachmittag von <strong>16:30 bis 19:00 Uhr<\/strong> stehen Ihnen die Techniker und Projektplaner zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Ihnen die Planungsfortschritte vorzustellen.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535161&mode=T&width=640&height=480&t=1773327661" class="fr-fil fr-dib width46" alt="UMFAHRUNG" title="GemeindeFreienfeld"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225789494-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>