<p>Die Gemeinde Freienfeld lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur öffentlichen Veranstaltung über die geplanten Schutzmaßnahmen ein.<\/p><p><br><\/p><p>Am Freitag, 07.08.2026 um 20:00 Uhr im Kulturhaus Trens<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1556236&mode=T&width=640&height=480&t=1785341949" class="fr-fil fr-dib width66" alt="gemeinde"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225815475-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>