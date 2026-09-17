<p>Bei den bisherigen Abenden zur Zukunft der Gemeinde war fast niemand unter 30 dabei. Deshalb gibt es jetzt einen eigenen Termin, nur für euch.<\/p><p>Zwei Stunden, kein Vortrag, keine Anwesenheitsliste. Es geht um drei Fragen: Was passt in Freienfeld, was passt nicht, und was braucht es, damit man in fünfzehn Jahren noch gern da ist.<\/p><p><br><\/p><p>Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr, Kulturhaus Trens. Für alle von 16 bis 26.<\/p><p>Du kommst? Kurze Nachricht per PM reicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225824374-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>