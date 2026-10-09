<section><p>Im Guggenberg in Brixen können Patientinnen und Patienten jeden Alters, mit oder ohne Angehörige, an jedem 3. Donnerstag im Monat eine gesundheitliche Beratung in Anspruch nehmen. Ehrenamtliche Fachärzte\/Fachärztinnen und Hausärzte\/Hausärztinnen im Ruhestand stellen ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung, um offene Fragen zu Gesundheit bzw. Krankheit zu besprechen und bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein.<\/p><p>Das Angebot stellt keine Konkurrenz zu den behandelnden Fach- oder Hausärzten dar. Es erfolgen keine Diagnosestellung und keine Verschreibung von Untersuchungen oder Medikamenten. Ratsuchende können verfügbare Unterlagen wie Arztbriefe, Labor Befunde oder Röntgenbilder einfach zum Gespräch mitbringen. Das Gespräch findet in einer entspannten Atmosphäre ohne Zeitdruck statt. Das Angebot ist kostenlos und kann ohne Vormerkung genutzt werden.<\/p><h3>Termine und Uhrzeit<\/h3><p>Die Beratung findet jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.<\/p><ul><li>Donnerstag, 15.10.2026<\/li><li>Donnerstag, 19.11.2026<\/li><li>Donnerstag, 17.12.2026<\/li><li>Donnerstag, 21.01.2027<\/li><\/ul><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225828159-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>