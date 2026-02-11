<section><p>Nahversorgungsgeschäfte sind Orte des Vertrauens, der Begegnung und der Gemeinschaft. Sie beleben unsere Ortszentren, stärken das gesellschaftliche Miteinander und prägen das Bild unserer Dörfer und Städte. <\/p><p>Um den lokalen Handel zu stärken und seine Bedeutung für lebendige Ortskerne und funktionierende lokale Kreisläufe sichtbar zu machen, lanciert der Wirtschaftsverband hds die Initiative <strong>„Mein Lieblingsgeschäft“<\/strong>.<\/p><p>Die Initiative wird von der Autonomen Provinz Bozen unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft des Landesrates für Wirtschaft, Marco Galateo.<\/p><p>Im Mittelpunkt der Initiative steht eine öffentliche Abstimmung auf der Webseite <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.lieblingsgeschaeft.it\/">www.lieblingsgeschaeft.it<\/a>, bei der „Südtirols Lieblingsgeschäft 2026“ gewählt wird.<\/p><h3><strong>Wie kann man teilnehmen?<\/strong><\/h3><p>Teilnehmen können alle Geschäfte, die mindestens einen Verkaufsstandort in Südtirol haben und einer regulären Verkaufstätigkeit nachgehen. Die Teilnahme ist kostenlos. <\/p><p>Die Anmeldung erfolgt über ein einfaches Online-Formular auf <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.lieblingsgeschaeft.it\/">www.lieblingsgeschaeft.it<\/a>.<\/p><p>Teilnahmeschluss:<strong> 27. Februar 2026 <\/strong><\/p><h3><strong>Abstimmung<\/strong><\/h3><p><strong>Ab dem 10. März<\/strong> sind alle teilnehmenden Geschäfte auf der Website <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.lieblingsgeschaeft.it\/">www.lieblingsgeschaeft.it<\/a> sichtbar. Dort können alle Bürgerinnen und Bürger sechs Wochen lang einmal täglich für ihr persönliches Lieblingsgeschäft abstimmen. <\/p><p>Die Abstimmung ist mit einem Gewinnspiel verbunden, das die Beteiligung der Bevölkerung zusätzlich fördert und lokale Wirtschaftskreisläufe stärkt.<\/p><p>In jedem der sechs hds-Bezirke (Bozen Stadt, Bozen Land, Pustertal\/Gadertal, Vinschgau, Eisacktal\/Wipptal, Burggrafenamt) wird das Geschäft mit den meisten Stimmen zum „Lieblingsgeschäft“ des jeweiligen Bezirks gekürt. Gleichzeitig qualifizieren sich die fünf landesweit meistgewählten Geschäfte für das Finale und treten in einer zweiten Abstimmungsrunde gegeneinander an. Das Geschäft mit den meisten Stimmen wird schließlich als „Südtirols Lieblingsgeschäft 2026“ ausgezeichnet.<\/p><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225784969-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>