<p>Die Digipoints Wipptal bleiben in der Zeit vom <strong>21.12.2026 - 29.01.2027<\/strong> geschlossen.<\/p><p><br>Ab Montag, <strong>01.02.2027<\/strong> wird der Dienst wieder in allen 6 Gemeinden regulär wie bisher weitergeführt.<br>Alle Infos und Neuigkeiten kann man immer auf der eigens eingerichteten Seite<strong> <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.digipoint.info&e=19869936&h=a11a5491&f=y&p=y&m=4jStxQ1xD7zNnrh" title="www.digipoint.info">www.digipoint.info<\/a><\/strong> einsehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225834194-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>