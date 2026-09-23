<p><strong>Probealarm<\/strong><\/p><p><strong>13. Oktober 2026<\/strong><\/p><p><strong>ab 10 Uhr<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>WAS SOLL ICH TUN?<\/p><p><br><\/p><p>Möglichst ein Gebäude aufsuchen<\/p><p><br><\/p><p>Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten<\/p><p><br><\/p><p>Radio oder Fernseher einschalten<\/p><p><br><\/p><p>Anweisungen der Behörden folgen<\/p><p><br><\/p><p>Türen und Fenster schließen<\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen unter:<\/p><p><a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it">bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225825705-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>