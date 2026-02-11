<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p><strong>Bekanntmachung Veröffentlichung einer Rangordnung zur provisorischen Besetzung einer Stelle als Verwaltungsassistent\/in <\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>6. Funktionsebene<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Voll- oder Teilzeit<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Es wird bekanntgegeben, dass die Gemeinde Freienfeld beabsichtigt, eine Rangordnung zur provisorischen Besetzung von Personen in der 6. Funktionsebene in Voll- oder Teilzeit zu erstellen. <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Voraussetzungen für das Ansuchen:<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>- Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnachweis<\/p><p>- Zweisprachigkeitsnachweis B2 (Grad B)<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Anhänge des Ansuchens:<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Es können Dokumente und\/oder Titel angehängt werden, die für die Bewertung des Ansuchens als zweckdienlich erachtet werden. <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Die Bescheinigung der Zugehörigkeit oder der Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen laut Artikel 18 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom 26.07.1976 in geltender Fassung ist in geschlossenem Umschlag spätestens vor der Anstellung bei der Gemeinde abzugeben.<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Einreichung des Ansuchens:<\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Das Ansuchen ist auf stempelfreiem Papier zu verfassen. Die Gemeinde stellt ein entsprechendes Formular zur Verfügung. Das Ansuchen kann händisch oder digital unterschrieben werden. <\/p><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Das Ansuchen muss in der Gemeinde Freienfeld bis zum untenstehenden Datum eingereicht werden<\/p><p> <\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p><strong>Freitag, den 27.02.2026, 12.00 Uhr <\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Das Ansuchen kann auf eine der folgenden Modalitäten eingereicht werden:<\/p><p>Per E-Mail: <a href="mailto:info@gemeinde.freienfeld.bz.it">info@gemeinde.freienfeld.bz.it<\/a><\/p><p>Per Pec-Mail: <a href="mailto:freienfeld.campoditrens@legalmail.it" title="Der Gemeinde eine gesicherte E-Mail schreiben">freienfeld.campoditrens@legalmail.it<\/a><\/p><p>Per Post oder händisch an: Gemeinde Freienfeld,<\/p><p>Rathausplatz 1, 39040 Freienfeld<\/p><p>Weitere Auskünfte können beim Personalamt der Gemeinde angefragt werden, unter der Telefonnummer <a href="tel:+390472649416">0472 649416.<\/a><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225785116-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>