<p>Schließung der Gemeindestraße Nr.16.5 in Richtung Stilfes am 27.09.2025 beginnend ab der Kreuzung nach Weihern und verschiedene Straßen im Ortskern von Stilfes von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr. <\/p><p>Schließung des ländlichen Weges nach Weihern am 27.09.2025 von der Kreuzung mit der GS 16.5 bis Weihern von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und kurzfristige Schließung verschiedener Gemeindestraßen im Ortskern von Stilfes von 10:30 bis 14:00 Uhr aufgrund der Veranstaltung VSS Lauf Landesmeisterschaft.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225753029-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>