<p>Sommerbetreuung für Kinder von 3 bis 11 Jahren in Freienfeld<\/p><p>vom <strong>29.06.2026 bis 21.08.2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Freue dich auf einen kunterbunten Sommer<\/p><p>mit einem spannenden Programm, tollen Ausflügen, unterhaltsamen Spielen und Bewegung im Freien<\/p><p><br><\/p><p>Online Anmeldung<\/p><p>Anmeldestart: <strong>09. Februar 2026<\/strong><\/p><p>Uhrzeit: ab 08:00 Uhr<\/p><p>Anmeldeschluss: <strong>13. März 2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><em>Auch für Kinder, deren Eltern ihren Arbeitsplatz in der Gemeinde Freienfeld haben<\/em><\/p><p><br><\/p><p>Registrierung & und alle weiteren Infos unter:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.kinderfreunde.it">www.kinderfreunde.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225783018-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>