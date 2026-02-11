<section><p>Hier finden Sie die Übersicht über die Angebote der Sommerbetreuung für Kinder und Jugendliche im Wipptal 2026 mit den Anmeldefristen:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1530938&t=1770798575" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Jugenddienst-Sommerbetreuung 2026<\/a><\/p><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225784971-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>